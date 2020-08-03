مش هتصدق.. تعرف على أكثر سؤال يزعج أوزى أوسبونى خلال هذه الفترة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى أوزى أوسبورنى البالغ من العمر 71 عاما، والمصاب بمرض باركنسون "Parkinson" الشلل الرعاش فى فبراير من العام الماضى، يشعر بحالة ضيق شديد بسبب السؤال المتكرر حول حالته الصحية وهو الأمر الذى اعتبره غريبا، حيث تم طرح السؤال على النجم الشهير باستمرار من أجل إظهار الدعم له والاطمئنان على حالته الصحية.
أوزي أوسبورني
حسب موقع "نويز" قال أوزى أوسبورنى ساخرا عن اكثر سؤال يزعجه : " هل أنت بخير؟ "نعم ، توقف عن سؤالي إذا كنت بخير. لست بخير إذا سألتني إذا كنت بخير ".
من جهة أخرى تمكن أيقونة الموسيقى الشهير من قضاء وقت ممتع مع عائلته وسط جائحة فيروس كورونا " COVID-19 " الذي هدد العالم حيث فضل البقاء في الأجواء العائلية .
لكن اعترف أوزي أوسبورني بأنه فقد جولة الغنائية، حيث تم إلغاء العديد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقام وذلك بسبب أزمة الصحية المستمرة.
يذكر أن أوزي أوسبورني هو واحد من أهم و أشهر صناع الموسيقي في العالم ، و من اشهر الغنيات التي قدمها : " mama, i'm coming home " و " no more tears " و " dreamer " و " see you on the other side " ، و غيرهم .
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