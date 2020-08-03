شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: عمرو دياب عالمى هو أول نجم أضاف آلة "الرق" إلى التكنيك الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى، إن الأجيال الصغيرة من سن 6 سنوات فيما أكثر، يحبون أغانيه وهذا توفيق من الله، مشيرًا إلى نوعية الفلكلور المصرى عندما نقدمه بشكل مميز ومختلف يسعد الجميع، لافتًا إلى أنه تعلم التربية السليمة على أصولها في "الكنيسة"، خصوصًا أنه كان طفلا شقياً للغاية، حيث قاموا بتربيته على الموسيقى ولذلك أبعدوه عن التصرفات السخيفة كطفل، حيث تعلمت على الآلات الموسيقية.

وأكد الفنشى من خلال برنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أنه تعلم العزف على "الرق" منذ الصغر، خاصة أنه حاول التطوير من تلك الآله، ولا نغفل دور الهضبة عمرو دياب ،عندما طور تلك الآلة في أغنية "حبيبي ولا على باله"، خاصة أن النجم الكبير عمرو دياب نجم عالمى، وهو أو لمن أقحم الك لآلات الشرقية في التكنيك الغربى.

يشار إلى ان وائل الفشنى، طرح مؤخراً أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب بحره غريق" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر.