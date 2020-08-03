شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحضر لفيلم جديد مع صناع "الغسالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة كندة علوش على بطولة فيلم جديد من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويجرى الاستقرار على اسم الفيلم واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتعود كندة علوش إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب دام 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها فى فيلم فيلم "الأصليين" مع المخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2017 حيث انشغلت بزواجها مع الفنان عمرو يوسف وإنجابها طفلتها حياة التى تفرغت لرعايتها خلال الفترة الماضية.



كندة علوش

فيلم "الأصليين" آخر أعمال كندة علوش فى السينما، من تأليف أحمد مراد وشاركت فى بطولته إلى جانب منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجى وليلى فوزى وخالد الذهبى وضيف الشرف أحمد فهمى.

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يذكر أن كندة علوش تستعد حالياً لبطولة حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء ونهى عابدين وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً نهاية شهر أغسطس الجارى.