شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: الابتهالات الغنائية ليست من التراث وحسن شاكوش أخطأ في الحكم عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى، إن علاقته بالموسيقار تامر كروان جيدة للغاية خاصة أنه تعاون معه في العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أنه اكتشفه وقدمه للجمهور، وأكد الفشنى، أن أغانى الصعيدى، ليست من التراث، بينما هي أغانى تعب عليها وقدمها للحمهور، وما قاله مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" أن تلك الأغانى من التراث ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن تلك الأغانى تضمنت العديد من اللهجات الصعيدى وثقافات أخرى بالتعاون مع الموسيقار تامر كروان.

كما قال الفشنى، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC، الذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أنه وأصدقاءه كانوا يتسابقون في غناء ابتهالات الشيخ "طه الفشنى"، ويتبارون على غناء تلك الأغانى، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمطربين الموهوبين ولذلك يجب أن نقدم كل الألوان الغنائية، لافتاً إلى أن جميع أعماله "نفحات" من عند ربنا.

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وخلال اللقاء، قام الفشنى بغناء أغنية "ماتدميعش يا مايا .. موت علشان أعيش"، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى حقق ناجحًا كبيرًا.

يشار إلى ان وائل الفشنى، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب بحره غريق" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمود رضوان، وتوزيع فادى بدر.