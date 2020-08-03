شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ودينا الشربينى فى أحدث ظهور لهما مع أصدقائهما بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي الفنان عمرو دياب عطلة عيد الأضحى برفقة الفنانة دينا الشربيني في الساحل الشمالي، حيث ظهرا في صورة جديدة مع أصدقائهما، يرتديان ملابس سوداء، حيث لاقت الصورة تفاعلاً كبيرا على السوشيال ميديا.



عمرو دياب في صورة جماعية

وفي وقت سابق، ظهر النجم عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربينى خلال قضاء إجازتهما الصيفية بإحدى المدن الساحلية، يرتديان ملابس أبيض فى أبيض، وهما يستمعان إلى أغنية الهضبة الجديدة "الناس الحلوة".

وكان شارك عمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة متابعيه بصورة جديدة له مع الهضبة عمرو دياب وصديقهما هانى الشامى خلال قضاء إجازتهم الصيفية على أحد الشواطئ، وذلك عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع "إنستجرام".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للنجمتين غادة عادل، ودينا الشربينى، مع المدير التنفيذى لمهرجان الجونة عمرو منسى، وزوجته، وأثنى المتابعون على إطلالة النجمتين غادة عادل ودينا الشربينى واختيارهما للملابس التى يظهران من خلالها على السوشيال ميديا.

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و تصدرت أغنية يا بلدنا يا حلوة للنجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، "يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلاً عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".