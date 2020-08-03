شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينشر صورًا من جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم قاسم، عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضع لها، وقد ظهر كريم قاسم بستايل صيفي وتم التصوير في العين السخنة م كما نشر مقطع فيديو صغير لكواليس التصوير.

ويعرض لكريم قاسم الآن الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس على إحدى المنصات الإلكترونية الذى يقوم فيه بدور حماصة.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان الماضي كما عرض له الفيلم العالمي سواح.

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