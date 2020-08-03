فن ومشاهير

كريم قاسم ينشر صورًا من جلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان كريم قاسم، عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضع لها، وقد ظهر كريم قاسم بستايل صيفي وتم التصوير في العين السخنة م كما نشر مقطع فيديو صغير لكواليس التصوير.

 

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ويعرض لكريم قاسم الآن الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس على إحدى المنصات الإلكترونية الذى يقوم فيه بدور حماصة.

 

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان الماضي كما عرض له الفيلم العالمي سواح.

 

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أيام صعبة عاشها كريم قاسم خلال الفترة الماضية في ظل إصابته بفيروس ، ما استلزم منه فرض عزل ذاتي منعه من رؤية أقرب الناس إليه، وهو الأمر الذى كشف عنه مؤخرًا من خلال حسابه عبر موقع إنستجرام حين أعلن عن رؤيته والده للمرة الأولى منذ  أكثر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا، حيث عبر عن سعادته بذلك بنشر صورة من تلك المقابلة وعلق عليها بكتابة: "المقابلة الأولى والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا.. وقضينا اليوم كله سوا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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