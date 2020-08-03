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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم ينشر صورًا من جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض لكريم قاسم الآن الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس على إحدى المنصات الإلكترونية الذى يقوم فيه بدور حماصة.
يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في رمضان الماضي كما عرض له الفيلم العالمي سواح.
أيام صعبة عاشها كريم قاسم خلال الفترة الماضية في ظل إصابته بفيروس كورونا، ما استلزم منه فرض عزل ذاتي منعه من رؤية أقرب الناس إليه، وهو الأمر الذى كشف عنه مؤخرًا من خلال حسابه عبر موقع إنستجرام حين أعلن عن رؤيته والده للمرة الأولى منذ أكثر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا، حيث عبر عن سعادته بذلك بنشر صورة من تلك المقابلة وعلق عليها بكتابة: "المقابلة الأولى والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا.. وقضينا اليوم كله سوا".
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