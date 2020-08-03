شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك للصورة تطلع حلوة.. ياسمين عبد العزيز برفقة أصدقائها في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة لها برفقة أصدقائها خلال إجازة عيد الأضحى، لاقت إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.



ياسمين عبد العزيز في صورة جديدة

وفي وقت سابق، تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محرك البحث جوجل، بعد أن تداول عدد من ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏

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ياسمين عبد العزيز مع أصدقائها

وفي مايو الماضي، أعلن الفنان أحمد العوضى زواجه، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون الإشارة إلى هوية زوجته، إلا أنه بشكل مفاجئ حذف إشعار زواجه ولكنه تركه فى التفاصيل الخاصة بحسابه بأنه متزوج، ورغم عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن الكل يرجع أنها النجمة ياسمين عبد العزيز.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتار عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏