أبهشيك باتشان يكشف تطورات حالته الصحية وهذه نتيجة المسحة الثانية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان الهندي أبهشيك باتشان، نجل النجم أميتاب باتشان، تطورات حالته الصحية ونتيجة المسحة الثانية لتحليل فيروس كورونا المستجد.

وكتب "باتشان" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لسوء الحظ، وبسبب بعض الأعراض المصاحبة لمرض كوفيد 19، نتيجة التحليل جاءت إيجابية، أشكركم جميعا على صلواتكم ودعائكم بالرجوع لعائلتي، مدين جدا لكم، وسأهزم المرض وأعود بصحة أفضل، أعدكم".

وكان النجم أميتاب باتشان قد خرج من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت النجمة الهندية إيشواريا راي عن تعافيها وابنتها من الفيروس.

