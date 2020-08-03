هكذا تفاعل سامح حسين مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

تفاعل الفنان سامح حسين، مع متابعيه وجمهوره بسبب اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وكتب حسين، عبر حسابه على إنستجرام: "ربنا يوفق كل طلبة الثانوية العامة يا رب، ومتقعدوش قعدة عبودة كدا".

يذكر أن سامح حسين يشارك في بطولة مسرحية المتفائل" وهي مأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي، كتبها عام 1759، وتدورأحداثها حول شاب بريء عاش وترعرع فى منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين، قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع، ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.