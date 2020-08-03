"حب نفسك".. أحمد فلوكس يوجه رسالة لمتابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة لمتابعيه وجمهوره.

وكتب فلوكس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "اشتغل على قد ما تقدر، في كل حتة وفي كل وقت، العمل هو ذاتك، هو أنت، نجاحك هو أنت، هو اللي باقيلك، حب ما تعمل لتعمل ما تحب، حب نفسك علشان نفسك هى اللي هتنجحك".

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، تعاقد مؤخرا على مسلسل "زكريا سفينة نوح"، وهو من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري.