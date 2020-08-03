محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة لمتابعيه وجمهوره.
وكتب فلوكس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "اشتغل على قد ما تقدر، في كل حتة وفي كل وقت، العمل هو ذاتك، هو أنت، نجاحك هو أنت، هو اللي باقيلك، حب ما تعمل لتعمل ما تحب، حب نفسك علشان نفسك هى اللي هتنجحك".
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، تعاقد مؤخرا على مسلسل "زكريا سفينة نوح"، وهو من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري.
كانت هذه تفاصيل خبر "حب نفسك".. أحمد فلوكس يوجه رسالة لمتابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.