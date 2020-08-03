ويزو تستعيد ذكريات زفافها: "فرحة العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعادت الفنانة الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ذكريات حفل زفافها، من خلال نشر صورة للحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت ويزو على الصورة قائلة: "فرحة العمر، ربنا يجعل حياتكم كلها فرح".

واحتفلت ويزو بحفل زفافها على شريف حسني، عام 2017 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

من ناحية أخرى، شاركت "ويزو"، في المسلسل الكوميدي "جمجوم وبم بم" الشركة العالمية لمكافحة الخوراق"، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد".

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