بعد ظهوره في محيط حادث مروع.. حمو بيكا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لحادث سير بالساحل الشمالي، علقوا عليها أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض للحادث وأن سيارته تحطمت بالكامل، وعزز تلك الأقاويل ظهوره في إحدى الصور وهو يقف وسط الزحام.

تواصل "الخليج 365"، مع "بيكا"، للوقوف على تفاصيل الأمر، وأكد أن صورة السيارة المنتشرة للحادث ليست سيارته ولكنها سيارة مدير أعماله.

وعن ظهوره في الصور المنتشرة للحادث، قال حمو بيكا إنه كان يطمئن على مدير أعماله، مؤكدًا إنه بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، وتابع: "إحنا كلنا بخير الحمد الله عدت على خير".

يذكر أن حمو بيكا روج اليوم لمهرجان جديد بعنوان "سكينة برازيلي"، وهي من توزيع فيجو الدخلاوي.