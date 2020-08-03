محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وهو يقود "يخت"، خلال قضائه عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.
وظهر رمضان في الفيديو، وهو يستمع لإحدى أغانيه، ويغني معها قائلا: "أنا ميجا ستار بعوم عكس التيار، بيسمعني بنات صواريخ شكلي هعمل بيزنس مع ناسا".
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يقود "يخت" في الساحل الشمالي ويغني: "هعمل بيزنس مع ناسا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.