فيديو.. محمد رمضان يقود "يخت" في الساحل الشمالي ويغني: "هعمل بيزنس مع ناسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وهو يقود "يخت"، خلال قضائه عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.

وظهر رمضان في الفيديو، وهو يستمع لإحدى أغانيه، ويغني معها قائلا: "أنا ميجا ستار بعوم عكس التيار، بيسمعني بنات صواريخ شكلي هعمل بيزنس مع ناسا".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.