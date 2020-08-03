بينها Chennai Express وStorks .. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم

MBC 2

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الرسوم المتحركة Storks، إنتاج عام 2016، إخراج نيكولاس ستولر.

تدور أحداث الفيلم عندما يقوم طائر لقلق الأفضل في مجال التوصيل عن طريق الخطأ بتشغيل جهاز ينتج طفلة رائعة غير مصرح بها، يهرع ليقوم بتسليمها قبل أن يكتشف المدير الأمر.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم العائلي Tooth Fairy، إنتاج عام 2010، بطولة دواين جونسون، آشلي جود، جولي أندروز، ومن إخراج مايكل ليمبيك.

تدور أحداث الفيلم، حول العمل السيء الذي اقترفه لاعب صارم في دوري الهوكي يسفر عن عقوبة غير مألوفة، يجب عليه أن يعمل كجنية أسنان بمظهر يحاكي الواقع ولمدة أسبوع كامل.

Advertisements

MBC Max

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم المغامرة The Hobbit: An Unexpected Journey، إنتاج عام 2012، ومن إخراج بيتر جاكسون.

الفيلم مأخوذ عن رواية 1973 الهوبيت للكاتب ج. ر. ر. تولكين، وتدور عندما اقترب منه الساحر جاندالف ذا جري على حين غرة، يجد بلبو نفسه برفقة ثلاثة عشر قزما بقيادة المحارب الأسطوري ثورين أوكنشيلد، في مهمة لاستعادة مملكة الأقزام المفقودة إريبور من براثن التنين المخيف سماوج.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، فيلم Reckless، إنتاج عام 1984، بطولة إيدان كوين، داريل هانا، ومن إخراج جيمس فولي.

تدور أحداث الفيلم عندما يفقد أثر شخص ثري وبارز اجتماعيا من تشارلستون بعد تعرض زورق لحادث، يقع خلاف بين جيمي وروي بشأن دعوى قضائية تتعلق بالتسبب في وقوع وفاة عن طريق الخطأ تم رفعها ضد المدينة.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم Chennai Express، إنتاج عام 2013، بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، ومن إخراج روهيت شيتي.

تدور أحداث الفيلم حول راهول الذي يقوم برحلة إلى قرية صغيرة ليحقق آخر أمنيات جده ويلتقي في طريقه بفتاة هندية من الجنوب، يتبع ذلك سلسلة من المغامرات يجد خلالها نفسه في مواقف غريبة يعندما يواجه صعوبة في فهم لغة غير مألوفة.