إلتون جون يحتفل بالذكرى الـ 3 على شفائه من إدمان المخدرات والكحول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:44 مساءً - حين تتوفر الإرادة الحديدية والعزيمة الصادقة ينجح كل مدمن على المخدرات أو الكحول أو القمار على فرصة ثانية بالتوبة والإقلاع والشفاء من أنواع إدمان مدمرة للذات وقاتلة.

ورغم نجاح الآلاف بالشفاء والتعافي من إدمانهم الكحول والمخدرات والقمار، إلا أنهم يحاولون محو ذكريات ضعفهم وعدم تذكر لحظات ضعفهم أمامها أو حتى انتصارهم عليها باستثناء النجم البريطاني العالمي الشهير ألتون جون.

حيث احتفل المغني والمؤلف الموسيقي والعازف البريطاني العالمي إلتون جون البالغ من العمر "73 عاماً"،وتقدر ثروته بأكثر من 350 مليون جنيه استرليني كسبها خلال مسيرة فنية دامت لأكثر من نصف قرن قبل اعتزاله، بمرور 30 عاماً على تعافيه وشفائه من إدمان تعاطي المخدرات وشرب الكحول ،ونشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صوراً خاصة من الاحتفال بهذه المناسبة، ظهر فيها قالب حلوى على شكل رقم 30، إضافة لبعض الرسائل التي تلقاها لهذه المناسبة .

وأرفق ألتون جون الصور بتعليق قال فيه:"في اليوم الأكثر سحراً احتفلت بعيد ميلادي الثلاثين"، وأضاف:"الكثير من البطاقات الجميلة والزهور والرقائق من ابني ديفيد وأصدقائي في البرنامج والموظفين في المكتب والمنزل أنا حقاً رجل محظوظ".

وتابع:"كنت سأموت لو لم أقم بالخطوة الأخيرة وأطلب المساعدة قبل 30 عاماً، شكراً لكم من أعماق قلبي،وشكراً لكل الناس الذين ألهموني ودعموني طوال الطريق ".

واعتبر البعض احتفال إلتون جون بالذكرى ال30 لتعافيه من إدمان المخدرات والكحول بمثابة رسالة تحذيرية لأصدقائه ومعجبيه من مخاطر الإدمان،وضرورة الإقتداء به وطلب المساعدة العاجلة الطبية والمعنوية فوراً بدون أي تأخر.