وفاة الممثل الأمريكي ويلفورد بريملي الشهير بشاربه المميز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا يعد عام 2020 سيىء الحظ فقط بانتشار وباء كورونا فيه فحسب ،بل لكثرة وداع الجمهور لعدد من نجومه المفضلين الذين رفعوا من شأن الفن بعصرهم الذهبي خلال شبابهم ونضوجهم،وكان آخر الراحلين الممثل الأمريكي الكبير ويلفورد بريملي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، توفيّ الممثل الأمريكي ويلفورد بريملي، صاحب الشارب الشهير على شاشات السينما والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية عن عمر 85عاماً يوم أمس الأحد 2 آب-أغسطس 2020 الجاري في منزله بولاية يوتا بالولايات المتحدة بعد قضائه فترة من الوقت في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونعاه الممثل الشهير جان كلود فاندام بصورة لهما عبر حسابه على الإنستغرام، مر عليها 27 عاماً من مشهد جمع بينهما بفيلم

"هارد تارغيت-Hard Target وكتب في تعليقه عليها: وداعاً يا عم دوفي.

من جهتها، قالت مديرة أعمال الفنان الراحل، ليندا بينسكى، لشبكة "سي إن إن" إن "ويلفورد بريملي توفي .

وأضافت ليندا بينسكى: "كان ويلفورد بريملي رجلاً يمكنك الوثوق به.. لقد كان يقول ما يقصده فعلاً وهو يعني ما قاله ويقوله.. كان لديه مظهر خارجي قوي وقلب رقيق.. أنا حزينة لأنني لن أتمكن من سماع قصص صديقي الرائعة.. لقد كان فريدًا من نوعه".

ويعود الرصيد الفني السينمائي للممثل الراحل ويلفورد بريملي إلى حقبة السبعينيات من القرن العشرين الماضي، وتشمل أفلام:the thing و The Natural وCocoon ، كما قام ببطولة العديد من البرامج التلفزيونية بما فى ذلك Quaker Oats الذي أدى فيه دور رجل أرمل ،وفقاً لماذكرته وسائل إعلام مختلفة.

من هو أنطوني ويلفورد بريملي؟

ولد أنطوني ويلفورد بريملي يوم 27 سبتمبر- أيلول من عام 1934 في سولت لايك سيتي- يوتا- بالولايات المتحدة الأمريكية.

لا يعرف الكثير عن والديه ولكن يقال إن والده كان يعمل في شركة عقارية كوسيط. بدأ ويلفورد بريملي العمل في سن مبكرة للغاية ،ترك المدرسة الثانوية للخدمة في فيلق مشاة البحرية بالولايات المتحدة حيث خدم في جزر ألوتيان لمدة ثلاث سنوات. كان يشارك في بعض الوظائف الفردية كالحدادة ، بالإضافة إلى كونه حارساً شخصياً لرجل الأعمال هوارد هيوز.



مرض السكري

ناضل ويلفورد بريملي مرض السكري من النوع الثاني لأكثر من أربعة عقود في حياته وحول تجربته الصحية الخاصة إلى حملة شعبية عامة للصالح الصحي العام ، فقد استخدم الممثل مرضه الصحي الخاص كوسيلة لرفع مستوى الوعي حول مخاطر مرض السكري للوقاية منه.

عائلته

ويلفورد بريملي كان أباً لأربعة أطفال ، تزوج مرتين.

زوجته الأولى لين باغلي ، أنجبت له أربعة أطفال هم جيمس تشارلز وجون مايكل ووليام كارمن ولورنس دين. ومع ذلك ، توفيت لين في عام 2000 ،وحطم وفاتها قلب بريملي بشكل كبير ومؤلم جداً.

وبعد مرور سبع سنوات على وفاتها،تزوج للمرة الثانية من بيفرلي بيري.

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