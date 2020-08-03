طرح الباند العالمي إنكانتشن، أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Entrails of the Hag Queen، وجاء ذلك عبر قناة ريلاكس ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Entrails of the Hag Queen من ألبوم Sect of Vile Divinities، المقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري. طرحه يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري. Advertisements يذكر أن الباند العالمي إنكانتشن طرح مؤخرًا كليب بعنوان Fury's Manifest، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. إنكانتشن يطرح أحدث كليباته Entrails of the Hag Queen لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.