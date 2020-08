فيديو .. إنكانتشن يطرح أحدث كليباته Entrails of the Hag Queen

طرح الباند العالمي إنكانتشن، أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Entrails of the Hag Queen، وجاء ذلك عبر قناة ريلاكس ريكوردز الرسمية بموقع

الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب Entrails of the Hag Queen من ألبوم Sect of Vile Divinities، المقرر

طرحه يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري.

Advertisements

يذكر أن الباند العالمي إنكانتشن طرح مؤخرًا كليب بعنوان Fury's Manifest، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.