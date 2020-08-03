في هذا الموعد .. زينب ابراهيم تحيي حفل صوت مصر في الساقية

تحيي الفنانة زينب إبراهيم حفل صوت مصر، وذلك يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي الزمالك. الزمالك. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 60 جنهيًا. Advertisements يذكر أن الفنانة زينب إبراهيم طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان أم الشهيد، والأغنية من كلمات نشوى فؤاد، وألحان وتوزيع إبراهيم أحمد مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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