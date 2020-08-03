تطورات جديدة في حادث تصادم سيارة حمو بيكا

كشف عمرو نجيب، أحد الذين تضرروا من حادث تصادم سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، بعدد من السيارات الأخرى، والذي جرى صباح اليوم الاثنين، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.



وقال عمرو، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان انتظار السيارات "باركينج" بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه

كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.

وكتب، في منشوره على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي و عربية ابن خالي و النتيجة أهي ، وجابوا واحد قال

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ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره صاغ سليم".

وأضاف، انا مش حسيبه غير لما آخد حقى .. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و عشان تبقوا تجيبوه فالافراح و تهيصوا».

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار صور لسيارة حمو بيكا، متهشمة داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، ترصد لقطات من الحادث، في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن أي تفاصيل جديدة.

