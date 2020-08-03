تصدرت الفنانة ياسمين صبري، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد مشاركتها لصورة من غلاف مجلة "فوج" والتي ظهرت خلالها بإطلالة مميزة وجذابة.
ونشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها على غلاف مجلة "فوج"، وظهرت بإطلالةمختلفة إذ ارتدت فستان ذو أكمام واسعة يحمل اللون اللبيج واللبني.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور الفنانة ياسمين صبري التي نشرتها مجلة فوج، معلقين على التشابه الكبير بينها وبين كوكب الشرق أم كلثوم.
وتفاعل متابعيها في التعليق على الصورة التي حصدت في الساعات الأولي أكثر من 200 ألف إعجاب، وكانت من ضمن التعليقات: "جميلة"، "شبه أم كلثوم في الصورة دي".
وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، هي مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020، وشاركها عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة جديدة.. ومتابع: "أم كلثوم في نفسها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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