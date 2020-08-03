فيديو .. عمر كمال يعد جمهوره بعمل فني جديد في صيف 2020

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر عمر كمال برفقة حسن شاكوش من خلال الفيديو وصرحا قائلين: وحشتونا جدًا .. أستنوا اقوى اغنية الصيف ده. Advertisements يذكر أن الفنان عمر كمال والفنان حسن شاكوش طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان شوكلاته سايحه جوه كيك، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 26 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. حسن شاكوش طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 26 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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