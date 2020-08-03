عـمرو دياب يتصدّر توب أنغامي مع "يا بلدنا يا حلوة"

لم تمضِ أربعة أيام على إطلاقها حتى تصدّرت أغنية عمرو دياب الجديدة سباق الأغاني على تطبيق أنغامي، حيث احتلّت "يا بلدنا يا حلوة" المرتبة الأولى في مختلف الدول العربية متخطيةً النصف مليون استماع ومشاهَدة.

الأغنية التي تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية نالت إعجاب المستمعين العرب على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا، لا سيّما وأنّ "الهضبة" يحتفي فيها بحضارة مصر و"جدعنة" ناسها، وما زاد من جماهيريّة الأغنية الفيديو كليب الذي رافقها والذي أطلّ فيه عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في "أم الدنيا".

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عمل دياب الجديد أطلقته ڤودافون ميوزيك على تطبيق أنغامي، وتحديدًا من خلال صفحة ڤودافون الرسمية على التطبيق. يذكر أن الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب.

"يا بلدنا يا حلوة" التي تجسّد تحيّة حب لمصر وأهلها، هي الأغنية الأولى من الألبوم المقبل لعمرو دياب والذي ستصدر جميع أغنياته ضمن صفحة ڤودافون على أنغامي.