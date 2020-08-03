يـاسمين عبدالعزيز تستمتع بعطلتها الصيفية وسط صديقاتها

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "عبد العزيز" في الصورة بصحبة أصدقائها بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، مرتدية فستان اخضر مشجر. البحر، مرتدية فستان اخضر مشجر. يذكر ان النجمة ياسمين عبد العزيز، قد خاضت الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مصطفى فكري. تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مصطفى فكري. وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

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