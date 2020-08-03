الجمهور بعد طرح ألبوم إليسا الجديد: "فرحة العيد"

تصدر ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الاخيرة، وهو الألبوم الـ12 في مسيرة المطربة إليسا، التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيًا، يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية باللغة الفرنسية.

ويضم ألبوم إليسا الجديد 18 عشر أغنية، وهم "مورير سور

سين، قهوة الماضي، بنحب الحياة، إلى الله، وإنت قصادي، ليك لوحدك، سمعني، هنغني كمان وكمان، أنا شبه نسيتك، غلطة وقت، عتبرك مت، على حس حكايتنا، حبة اهتمام، مباحة ليك، وفي، عظيمة، أغانينا، صاحبة رأي".

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وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، على ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"، واصفين آياه بأنه مخزن لكمية حزن كبيرة، وأن معظم الأغاني تميل إلى الأحزان والمشاعر المجروحة، قائلين:"أحلي ما في عيد الأضحى هو ألبوم إليسا الجديد، أعطي للعيد فرحة".

ألبوم صاحبة رأي، تحمل العنوان ، وتختصر حياة وفكر إليسا وطباعها وكيفية مواجهتها المواقف، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة. وكانت قد صدرت قبل أيام من إطلاق الألبوم.