فيديو .. كارمن سليمان تطرح برومو لينا رقصة

طرحت الفنانة كارمن سليمان برومو أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم لينا رقصة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح أغنية لينا رقصة قريبًا. Advertisements يذكر أن الفنانة كارمن سليمان طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بصاتك، والكليب من إخراج أمير الرواني، والأغنية من كلمات سامي علي، مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان، والكليب من إخراج أمير الرواني، والأغنية من كلمات سامي علي، مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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