تراند اليوم : قمركالعادة .. يلا نختم العيد مع نيرمين الفقي علي البحر – إتفرج

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
و ظهرت نيرمين الفقي بالمايوه و علقت علي الصوره قائله ” اخر يوم في العيد ربنا يسعدكم جميعا ويجعل كل ايامكم أعياد”
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كاتالي :
– ده بوركيني
– قمر كالعاده
– شكلك يجنن
.نيرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل ”نصيبي وقسمتك”، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل ”نصيبي وقسمتك” بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين.