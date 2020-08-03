تراند اليوم : قمركالعادة .. يلا نختم العيد مع نيرمين الفقي علي البحر – إتفرج

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و ظهرت نيرمين الفقي بالمايوه و علقت علي الصوره قائله ” اخر يوم في العيد ربنا يسعدكم جميعا ويجعل كل ايامكم أعياد”

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كاتالي :

– ده بوركيني

– قمر كالعاده

– شكلك يجنن

.نيرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

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مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين.