تراند اليوم : ببجامة العيد .. ريم سامي تخضع لجلسة تصوير جديدة – إتفرج

خضعت الفنانة الشابة ريم سامي لجلسة تصوير جديدة.

نشرت الشابة ريم سامي لجلسة تصوير جديدة.

نشرت ريم صورا من الجلسة عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلالها مرتدية “بيجامة”، في إطلالة عفوية جديدة.

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يُذكر أن ريم شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎ صورا من الجلسة عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلالها مرتدية “بيجامة”، في إطلالة عفوية جديدة.

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يُذكر أن ريم شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎