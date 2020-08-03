تراند اليوم : اخرة الباتون باليه – حمو بيكا رشق بالبيجو ودشدش 7 عربيات بمارينا وقال مش انا

اثار مطرب المهرجانات “حمو بيكا”، الكثير من الجدل فى الساعات الماضية، بعد أن تسببت سيارته “بيجو” بيضاء، فى التصادم مع 7 سيارات فى بورتو مارينا.

ونشرت بعض المواقع اخبارا مجهلة دون مصدر واضح، لتبرئة حمو بيكا، مدعية أن بيكا لم يكن له علاقة بالحادث، وكان جالساً داخل غرفته، إلا أنه تلقي اتصالا من أحد أصدقائه المتواجدين معه داخل “مارينا”، من أجل التأكيد على أن سائق سيارته تسبب فى حادث، وقالوا أن بيكا جاء بعد نصف ساعة بسارته “المرسيدس الصفراء”، من أجل معرفة التفاصيل، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات لأن جميع السيارات كانت دون التحرك ولم يتواجد أحد بداخلها.

فيما نشر عمرو نجيب، أحد المتضررين من حادث تصادم سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، والتي نتج عنها تهشيم 7 سيارات خلال الساعات الماضية عن قيامه بتحرير محضر ضده.

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واتهم نجيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حمو بيكا بالتسبب في التصادم بـ7 سيارات، مضيفا: “قدر الله وماشاء فعل، البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وأخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل في 7 عربيات واقفين ومنهم عربيتي وعربية ابن خالي والنتيجه أهي، وجابوا واحد قال إن هو اللي سايق في القسم ومتعاطي حشيش والبيه قاعد في عربيته بره صاغ سليم”.

وأضاف: “أنا مش هسيبه غير لما آخد حقي، شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري في إيديها بتعمل إيه وعشان تبقوا تجيبوه في الأفراح وتهيصوا”.