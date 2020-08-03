تراند اليوم : نجمة سعودية في مسلسل عربي أمريكي جديد من إنتاج “ديزني”

تعمل شركة “ديزني” الأمريكية على إطلاق مسلسل جديد بتعاون عربي أمريكي، يتحدث عن حياة ثلاث فتيات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويسرد المسلسل “يا بنت” قصة حياة ثلاث فتيات عربيات أمريكيات انتقلن من المنطقة العربية إلى الحياة في أمريكا، ويرصد ما تعرضن له ضغوط بسبب الاختلافات الثقافية بين المجتمع العربي والأمريكي، بحسب “العربي نيوز”.

وتناضل الفتيات الثلاث “مايا”، “جمانة”، و”لارا”، من أجل تخطي صعوبات “صدام الثقافات”، بعد بدء حياة جديدة في مجتمع جديد، خصوصا مع فكرة “الحرية تساوي السعادة”.

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وتعمل شبكة “Freeform” الأمريكية المملوكة لشركة “ديزني” على إطلاق المسلسل الذي يحمل اسم “يا بنت” (Hey girl)، بتعاون عربي أمريكي، حيث يشرف على الإنتاج التنفيذي المنتجان التنفيذيان لسلسلة “Empire” داني سترونج وسناء حمري.

وتعمل كل من ديانا شهابي ورولا سيلباك على كتابة السيناريو الذي سيرصد حياة الفتيات العربيات الأمريكيات اللواتي انتقلن من الشرق الأوسط إلى لوس أنجلوس.

وبحسب موقع “البوابة”، تعتبر ديانا شهابي ممثلة سعودية بارزة، كان لها أدوار سابقة في عدد من الأعمال المثيرة للجدل مثل “Ramy”، وعروض متنوعة مثل”Altered Carbon” و”Jack Ryan”.