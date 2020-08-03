تراند اليوم : أحمد فلوكس يبعث جرعة أمل وتفاؤل لجمهوره – شاهد

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: “الحب سر الوجود، فإذا احب الانسان نفسه وجدها، واذا احب حياته عرفها..ليس الحب ثانيا بل هو أولا ودائما.. من يحمل الحب ليس كمن يحمل الكراهية! فصاحة الحب مبصر في عقله رضي في نفسه، وسوف تراه الحياة كما يراها..لماذا لا ندرب حياتنا على الحب”.

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.