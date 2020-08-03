تراند اليوم : قصة حياة الفنانة السورية سلمي المصري

سلمى المصري.. حاصلة على إجازة في الحقوق وزواجها من الإعلامي مصطفى الآغا لم يدم سوى 60 يوماً

سلمى المصري فنانة سورية من أشهر الفنانات السوريات، وتعد من أكثر الفنانين والفنانات أعمالا.

تميزت المصري بجمالها الجذاب، وبطبيعتها الرائعة الأمر الذي جعلها محبوبة بين زملائها، تعد من أعمدة الجيل الذهبي للدراما السورية .

ولدت في التاسع من كانون الثاني ( يناير) عام 1958 في العاصمة السورية دمشق، وفيها نشأت.

درست المصري الابتدائية والثانوية في مدارس دمشق قبل أن تلتحق بكلية الحقوق.

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وعلى الرغم من أنها نالت الإجازة في الحقوق إلا أنها لم تعمل بها، بل آثرت الدخول في سلك التمثيل.

انضمت في العشرين من تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1976 إلى نقابة الفنانين السوريين، وأصبحت عضوا من أهم أعضائها.

كانت بدايتها في رحلة الفن والتمثيل تعود إلى بداية السبعينيات، حيث شاركت مع الفنان دريد لحام في عدد من المسلسلات والمسرحيات والأعمال السينمائية، وكان فيلم مقلب في المكسيك باكورة أعمالها السينمائية .

بعد ذلك بدأت رحلة من التألق والإبداع وأصبحت وجها مألوفا في أغلب الأعمال التلفزيونية، وقامت بأداء دور البطولة في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية.

تميزت سلمى المصري برقتها، وجمالها، حيث كانت من أجمل الفنانات على الساحة الفنية .