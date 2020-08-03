شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيق رشدى أباظة عن الدنجوان: جدع ومتواضع وجنتلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شيماء فكرى أباظة، ابنة شقيق الفنان رشدي أباظة، في لقاء على تليفزيون الخليج 365 مع الزميلين جمال عبد الناصر وشروق وجدى، عن أن أبيها وعائلتها دائمًا كانوا يتحدثون عن صفات عمها رشدي أباظة وأخبروها أنه كان جدع ومتواضعا مع الناس، حتى أنه كان يأكل مع العمال في كواليس تصوير أفلامه .

ونفت شيماء أباظة كل ما قيل حول رغبة النجم رشدي أباظة، في الزواج من أمها الفنانة حياة قنديل قبل زواج أخيه منها، وقالت إن تلك شائعات تم تداولها على المواقع والصفحات لا أساس لها من الصحة.

وقالت شيماء إن عمها رشدى أباظة بجانب وساومته كان جنتلمان ويعرف كيف يتعامل مع النساء، بشهادة الفنانة صباح التى قالت: "اللى متجوزتش رشدى أباظة متجوزتش".

وحلت اليوم ذكرى ميلاد النجم الدنجوان رشدى أباظة، ورغم مرور العديد من السنوات واختلاف مقاييس الجمال إلا أن مظهره وشخصيته حلم كل فتاة حتى الآن، فمنذ ظهوره على الساحة الفنية هو الفتى المفضل لدى النساء، ولهذا السبب أطلق عليه لقب "الدنجوان"، حيث تزوج أجمل النساء، ومن بينهن نجمتا الزمن الجميل صباح وسامية جمال.