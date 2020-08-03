شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصفت كاتى بيرى ألبومها الغنائى المقبل "SMILE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية كاتى بيرى عن ألبومها الجديد "SMILE"، الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث أكدت كاتى البالغة من العمر 35 عاما قائلة "ألبومى الجديد ملىء بالأمل والمرونة والفرح ورحلتى الخاصة للجحيم أيضا".

بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتي الآن بالألبوم الجديد ، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman " ، وذلك حسب موقع " بيلبورد " الشهير ، و اشارت كاتي أن هذه الأغنية رائعة عن مدى تنوع النساء وقابليتهن للتكيف .

يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار ، حيث استطاعت كاتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ البومها الجديد و كأن كاتي بيري ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.