شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش فى ظهوره الأخير مع آسر ياسين: أنا اتقفشت من مستر عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة لطيفة الفنان مصطفى درويش، مع النجم آسر ياسين، وبدا عليهما السعادة فيما يستمتعان بالشمس، ويقضيان عطلتهما الصيفية.

ونشر درويش صورته مع آسر ياسين، عبر حسابه إنستجرام، وعلق عليها:"أنا اتقفشت من مستر عمر"، وهو اسم الشخصية الذى أداها آسر ياسين فى مسلسل 100 وش، والذى عرض رمضان الماضى.



مصطفى درويش وآسر ياسين

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مصطفى درويش

وكان أعلن الفنان مصطفي درويش تخصيص سيارة نقل موتى لأهالي مدينته دمنهور، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة للسيارة، معلقا عليها :"من زمان نفسي اعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفين اللي ملهمش أهل والتكفل بدفنهم. أو اللي اهلهم مش مقتدرين علي تكاليف الدفن.. الحمد لله العربية جهزت وهدية مني لمدينتي دمنهور.. ربنا يجعلها حسنة جارية عن أمي وأبويا الله يرحمهم".

وعاد الفنان مصطفى درويش إلى ممارسة عمله مرة أخرى عقب تعافيه من فيروس كورونا بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً سلبية التحاليل، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة لأول يوم عمل له، معلقا عليها قائلا: "صباح الفل والشغل".ووجه الفنان مصطفى درويش، الشكر لمتابعيه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعد الدعم الذى تلقاه منهم فى الفترة الأخيرة، حيث عانى من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه أعلن تعافيه منه، وقال مصطفى درويش، تعليقا على صورة له نشرها على إنستجرام، "الحمدلله.. شكرا للجمهور والناس اللي حبتنى ووقفت ورايا انتم حطتونى في حته تانيه شكرا ليكم بحبكم.. كل اللي انا فيه ده منكم".

وكان مصطفى درويش قد شارك فى رمضان الماضى فى مسلسلين وهما خيانة عهد ليسرا، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعبير صبرى وحلا شيحة وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، كذلك شارك فى مسلسل بـ100 وش بطولة نيللى كريم وآسر ياسين ومجموعة كبيرة من الفنانين وتأليف عمرو الدلى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.