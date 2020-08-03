يسرا: قلة مشاهدي في “صاحب المقام” لم تزعجني

متابعة بتجــــــــــرد: أبدت الفنانة المصرية يسرا سعادة بالغة إزاء ردود الفعل عن فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذي انطلق عرضه، قبل أيام، على إحدى المنصات الإلكترونية العربية.

وقالت يسرا، في تصريحات صحفية، إن الجمهور تفاعل مع شخصية «روح» على نحو كبير، بخاصة أن الأخيرة تجمع بين الضمير والطيبة، مضيفة أنها لم تنزعج من قلة عدد مشاهدها بالفيلم، لأنها تؤمن بالكيف وليس الكم، بدليل قبولها المشاركة في فيلم مهم بقيمة «عمارة يعقوبيان» رغم محدودية مشاهدها، وفقاً لكلامها.

وأشادت الفنانة بخطوة العرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية العربية، لإيمانها بأن المستقبل يكمن في هذه المنصات، كما توجهت بالشكر للمنتج أحمد السبكي على خطوته الرائدة بعرض الفيلم على المنصة كأول فيلم مصري يُعرض على منصة قبل عرضه بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ريهام عبدالغفور، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، فريدة سيف النصر، سلوى محمد علي، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.