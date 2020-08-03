“خطة برمودا” تستوحي تفاصيلها من La Casa de Papel

متابعة بتجــــــــــرد: أبرمت شركة غارينا للألعاب الإلكترونية وNETFLIX، شراكة جديدة تجمع بين أحداث المسلسل الشهير ،البروفيسورLa Casa de Papel)، والحدث الجديد للعبة فري فاير ، خطة برمودا – Plan Bermuda والذي تضع شغف مشاهدي أحداث المسلسل المشوق ولاعبي «فري فاير» حول العالم اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل ضمن تصميم جديد لمراحل اللعبة وتقديمها لأحداث مستوحاة من شخصيات وأبطال المسلسل للاعبين بهدف الاستمتاع بفري فاير.

وينضم البروفيسور إلى الأحداث المشوقة ليطلب من لاعبي «فري فاير» حول العالم الانضمام له في خطة برمودا الجديدة وتنفيذها لتقديم تجربة غير مسبوقة تجمع العناصر الرائعة للمسلسل الإسباني الرائع ضمن الحدث الجديد للعبة.

ويتضمن الحدث القادم لخطة برمودا إطلاق وضع جديد، سارق النقود 4v4. ويستطيع اللاعبون في وضع «سارق النقود» الجديد، التنافس لجمع أكبر قدر من الأموال في مواجهة الفريق الآخر، حيث يطلب من جميع اللاعبين تنشيط طابعة المال الخاصة داخل اللعبة، والتي ستتواجد ضمن مواقع معينة في خريطة الوضع الجديد. وسيتمكن اللاعبون من تشغيل مطابع المال من خلال احتلال المناطق المحيطة بها والدفاع عنها في مواجهة الفرق الأخرى. ستقوم المطبعة بعد ذلك بطباعة أوراق نقدية ليجمعها الفريق المدافع. وأول فريق ينجح بجمع المبلغ المستهدف من الأوراق النقدية في الوقت المخصص يحقق الفوز.