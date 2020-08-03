ترشيح أحمد العوضي لـ”خالد بن الوليد”

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت الجهة المنتجة لمسلسل »سيف الله» ترشيح أسماء بديلة للفنان المصري ياسر جلال، وذلك حال استمرار الأخير في اعتذاره عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد عقب انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها له جهة الإنتاج لحسم موقفه.

وقال مصدر من داخل العمل، إن من ضمن الأسماء المرشحة الفنان المصري أحمد العوضي، وذلك لما يملكه من قوة جسمانية تؤهله لتجسيد الشخصية، مضيفاً أنه لم يتم مفاتحة الأخير في هذه المسألة انتظاراً لحسم جلال موقفه من الشخصية بشكل نهائي.

وكان العوضي قد تألق في سباق دراما رمضان الماضي بتجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل (الاختيار)، وشاركه البطولة كل من أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، ضياء عبدالخالق وعابد عناني وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار، محمد رجب، كريم محمود عبدالعزيز وغيرهم.

يذكر أن مسلسل (سيف الله) من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وسيناريو وحوار إسلام حافظ.