سيّدات لبنانيّات على قائمة فوربس… جيهان علامة، ريم عكرا وغيرهما

أطلقت فوربس الشرق الأوسط إصدارها السنوي الثاني من قائمة (Women Behind Middle Eastern Brands 2020) التي تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة، على الرغم من كل التحديات والعوائق.

كما أطلقت فوربس الشرق الأوسط العام الحالي قائمة “Women Behind Middle Eastern Tech Brands 2020” والتي تضم أبرز 10 سيدات أسسن علامات تجارية ناجحة تعتمد على التكنولوجيا في الشرق الأوسط ونجحن في جمع استثمارات وتمويل بملايين الدولارات من المستثمرين.

لقد كان لرائدات الأعمال من الأصول اللبنانية النصيب الأكبر بين باقي الجنسيات في القائمتين. أمّا الوجوه النسائيّة اللبنانيّة التي لمعت في فضاء الأعمال، فهي:

ريم عكرا: بعد أن اكتشفها محرر متخصص بمجال الأزياء- خلال حفل ارتدت فيه إحدى تصاميمها الشخصية- قررت ريم عكرا خريجة الجامعة الأميركية ببيروت- دراسة الأزياء في (Fashion Institute of Technology ) بمدينة نيويورك- وفي (École Supérieure des Arts et techniques de la Mode ESMOD) بباريس. وقد أسست علامتها التجارية في عالم الأزياء بمدينة نيويورك عام 1997 . أما اليوم فتقدم علامتها التجارية الشهيرة- مجموعات من الأزياء والفساتين الجاهزة. كما يختار أغلب مشاهير ونجوم هوليوود- مثل أنجلينا جولي وتايلور سويفت وجينيفر لوبيز وبيونسيه تصميماتها- في إطلالاتهن على السجادة الحمراء في المحافل الدولية المختلفة.

ندى غزال: أسست مصممة المجوهرات ندى غزال علامتها التجارية ( Nada Ghazal Fine Jewelry ) عام 2003 . وتمتلك متجرين و 8 نقاط للتوزيع في لبنان وأميركا والمملكة المتحدة- منها متاجر مجوهرات مرموقة مثل: (Broken English) و( Dover Street Market ) و( Egan Day). في عام 2019 غيرت ندى علامتها التجارية من ( Nada G ) إلى (Nada Ghazal Fine Jewelry) وركزت جهودها على التوسع عالميًا. فيما تفضل بعض الشخصيات الشهيرة في المنطقة والعالم تصاميمها مثل: أوليفيا باليرمو ومايلي سايرس- وجادا بينكيت سميث- إضافة إلى نانسي عجرم ووائل كفوري.

جيمي معلوف: افتتحت جيمي معلوف أول ورشة عمل خاصة بها عام 1996 في بيروت- لتتوسع لاحقًا في ميلانو وباريس ونيويورك. وقد استلهمت ذوقها في الموضة منذ سن مبكرة من والدها الذي امتلك مصنعًا للأقمشة. وارتدت تصاميمها مجموعة من مشاهير العالم مثل: ليدي غاغا وكشا وهيلينا سيغر وكارمن إلكترا. أما اليوم فتباع منتجاتها في أكثر من 150 متجرًا من المتاجر العالمية الفاخرة في 48 دولة.

اندريا وازن: بعد انتقالها إلى لندن عام 2010 – تدربت على يد مصممي أحذية مرموقين مثل: ( Rupert Sanderson ) و( Christian Louboutin ) ثم لاحقًا أسست علامتها التجارية التي تحمل اسمها عام 2013 . ومن أشهر الشخصيات التي جذبتها تصاميم أندريا وازن: كايلي جينر وجينيفر لوبيز وكاثرين زيتا جونز- وهايلي بيبر وإميليا كلارك- بالإضافة إلى ديمي لوفاتو وديمي مور. فيما تقدم المساعدة لصغار المصممين والفنانين المحليين ببلدتها.

ساندرا منصور: أسست المصممة اللبنانية الفرنسية ساندرا منصور دار الأزياء التي تحمل اسمها ( Sandra Mansour ) في بيروت عام 2010 . وبعد فترة تدريب قصيرة مع إيلي صعب- توسعت الدار منذ ذلك الحين حيث بيعت ملابسها عالمياً في أميركا- عبر منصة التجارة الإلكترونية ( Moda Operandi ) ومتجر ( Harrods ) في المملكة المتحدة. كما جذبت تصاميمها العديد من مشاهير هوليوود مثل ليدي غاغا وجيجي حديد.

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نادين قانصوه: في عام 2006 أطلقت نادين قانصوه أول أعمالها كمصممة مجوهرات تحت اسم “بالعربي” مستوحاة من اللغة العربية في شكل مجوهرات. وتعاونت مع علامات تجارية عدة مثل ( Gucci ) و( Louis Vuitton ) و( Christofle ) و( Bernardaud ) بالإضافة إلى (Maserati) في مشاريع فنية عديدة. كما جذبت تصاميمها العديد من المشاهير مثل: زها حديد وكيم كاردشيان ويسرا وكايلي مينوج- ولوب فياسكو وديتا فون تيسي.

إيما بطرس: أطلقت علامتها التجارية ( Poise Design ) عام 2010 . وهي تعمل على تصميم أحذية عصرية يتخلل تصاميمها بعض التطريز والألوان. كما جذبت مشاهير عالميين مثل: كاردي بي وكوكو روتشا وكارمن كاس وماي مسك- وآيشواريا راي وإيزابيل جولارت وكيلي رولاند- بالإضافة إلى ماديسون بير. في عام 2016 وقع الاختيار على إيما من قبل شركة كوكاكولا لتصميم خاص بعبوات كوكاكولا دايت ضمن حملتها ( LoveLife#) وامتد التعاون ليشمل مجموعة حصرية من الأحذية المستوحاة من العلامة التجارية كوكاكولا.

مھى مورلي كیرك وآل ھاردي: أسست مهى وآل علامة تجارية لمنتجات الرموش الصناعية ( Pinky Goat) عام 2015 في دبي- بفضل خبرة مهى وآل في قطاع التجزئة والتجميل. فيما بدأت ببيع 6 أشكال مختلفة عبر الإنترنت- ولاحقًا بيع أكثر من مليون وحدة من منتجاتها حول العالم- ضمن أكثر من 2500 متجر. وقد امتد نجاح العلامة التجارية فجذبت بعض الشخصيات المعروفة مثل: بيبي ريكسا وريتا أورا.

كارن وازن: تعد من أهم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط- حيث يتابع صفحتها في إنستغرام نحو 4 ملايين متابع. وقد لوحظ تأثيرها على مستوى المنطقة- فدعتها جامعة هارفرد للتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. كما أطلقت كارن علامتها التجارية للنظارات الشمسية (Karen Wazen Eyewear) عام 2018 – وارتداها العديد من المشاهير مثل: دوا ليبا وجابريللي يونيون. فيما تباع نظارتها حاليًا على منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل (Harvey Nichols ) و( Moda Operandi ). وتعمل حاليًا على إطلاق منصة التجارة الخاصة بها.

جيهان علامة: أسست العلامة التجارية ( Djihan ) بمتجر في بيروت عام 2005 . ومنذ ذلك الحين- حازت على رضا المشاهير عالميًا مثل: كيتي بيري وميراندا لامبيرت لروعة منتجاتها. كما أطلقت جيهان في وقت لاحق علامة تجارية أخرى باسم (J.Rock ) لمنتجات من الفضة. وهي أيضًا زوجة السوبرستار راغب علامة.

سارة بيضون: أسست سارة بيضون مصممة الحقائب والأزياء علامتها التجارية ( Sarah’s Bag ) منذ أكثر من 20 عامًا. وقد حصلت على اهتمام عالمي عندما ارتدت بيونسيه إحدى حقائبها في مهرجان المواطن العالمي عام 2018 – احتفالً بعيد ميلاد نيلسون مانديلا ال 100 . وتمتلك سارة حضورًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي- بعدد يفوق 100 ألف متابع على إنستغرام. كما لم تتوقف سارة عند كونها صاحبة علامة تجارية فحسب- فلديها دور اجتماعي أيضًا- حيث توظف النساء في السجون أو اللاتي سجنّ من قبل لمساعدتهن.

طرفة عيتاني: أطلقت مصممة المجوهرات اللبنانية طرفة عيتاني علامتها التجارية ( Falamank ) عام 2006 في بيروت. كما افتتحت أول متجر لها في بيروت عام 2010 – وأكثر من 10 منافذ للبيع في مختلف أنحاء العالم. وقد ارتدى تصاميمها العديد من المشاهير حول العالم- مثل الملكة رانيا وريم عكرا وأحلام ومهيرة عبد العزيز- وديما صادق وريم السعيدي.