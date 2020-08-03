خاص- هذا رأي باتريسيا هاشم بأغنية سعد لمجرد “عدى الكلام”

Aug 03, 2020
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اصداره، حقق الفنان المغربي سعد لمجرد رقمًا رائعًا بوقت قصير في أغنية “عدى الكلام”، حيث تخطت عتبة الـ 24 مليون مشاهدة على قناة سعد الرسمية عبر موقع يوتيوب.
أغنية “عدى الكلام” كتب كلماتها أمير طعيمة، لحنها عزيز الشافعي ووزعها توما أما إخراج الكليب فلحكيم غراب، حيث يعتبر هذا العمل هو الأول لسعد باللهجة المصرية.
ظهر سعد لمجرد في الكليب بداخل “سيرك”، حيث كان يبحث عن حبيبته ضمن أجواء مليئة بالحب، ثم ظهر مرتدياً ملابس شبيهة بملابس النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، بالاضافة الى لقطات وهو يرقص مع طفل صغير كرقص مايكل جاكسون.
الأغنية ايقاعها رائع مليئة بالطاقة والحماس والبهجة. وعن العمل غردّت رئيسة تحرير موقع “الخليج 365”، الاعلامية باتريسيا هاشم بالقول: “عندما تستدرجك أغنية للادمان عليها وهي بخفة الظل هذه والبساطة يكون هذا ذكاء الفنان الذي يعرف مزاج الجمهور في هذه الظروف الكئيبة بكل العالم تعبنا دراما”.
وعنت بذلك ان الناس في جميع انحاء العالم وتحديداً في الوطن العربي متعبون جداً لدرجة عدم تحملهم مزيداً من الكآبة والاحباط جراء الاغنيات الكئيبة والمحبِطة.
وتجربة سعد المجرد المصرية هذه اتت بعد سلسلة نجاحات للمجرد ولعله سينجح هذه المرة ايضاً في استدراج اعجاب الجمهور المصري العريض.
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