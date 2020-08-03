تعرف على تفاصيل مينى ألبوم للمطرب محمد الريفى

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ويعد هذا أول تعاون بين محمد الريفي وترك لانتاج مينى ألبوم، والاغاني ستطرح خلال صيف ٢٠٢٠ الجاري، كما سيتم تصوير كليب يجهز له الفترة الحالية.
محمد ريفى مغنى مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور فى النسخة العربية، وعندما فاز باللقب؛ أرسل له ملك المغرب برقية تهئنة، وقوبل باستقبال حافل فى المطار، الجماهير كانت فى الشارع لاستقباله، وقدم الشكر للمصريين الذين دعموه فى المسابقة.
خلال "تجربة الأداء" حصل الريفى على 3 أصوات من أصل أربعة مكنته من العبور لمرحلة المعسكر المغلق ضمن فريق ما فوق الـ 25سنة للفنان حسين الجسمى، وأبرز الريفى قدراته التى جعلت لجنة النقاد المصاحبة للفنان حسين الجسمى تحسم قرار مروره للدور الثالث .
وخلال مرحلة بيوت الحكام التى أُجريت بإمارة دبى تمكن الريفى من كسب ثقة الفنان حسين الجسمى الذى منحه رفقة الفنان الكبير محمد عبده جواز المرور لحلقات البث المباشر التى سرعان ما استطاع فيها أن ينال ثقة الجمهور والحكّام، وتعد هذه أول مشاركة لمحمد الريفى فى برنامج مسابقات غنائى فى الوطن العربى ككل.
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