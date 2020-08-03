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شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتجاهل الأنباء المتداولة عن وقوع حادث سير له ويطرح "مهرجان جديد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل حمو بيكا، الأنباء المتداولة عن وقوع حادث سير له على طريق الساحل، وأطلق مهرجانه الجديد "سكينة برازيلى" عبر قناته على موقع يوتيوب.
ونشرحمو بيكا إعلان للمهرجان الجديد عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، وعلق :"مهرجان سكينة برازيلى، توزيع فيجو الدخلاوى، السيسى".
حمو بيكا
وحقق المهرجان ، ما يزيد عن 20 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وانتشرت أنباء عن تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة فى مكان الحادث، وتواصل ”الخليج 365” مع شقيق مطرب المهرجانات حمو وقال: "حمو فى البيت وميعرفش حاجة عن الموضوع"، موضحاً أنه كان يقف وسط الناس متفرجاً ويحاول مساعدة صاحب الحادث، لافتاً إلى أن السيارة التى تعرضت للحادث ليست سيارة حمو".
وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال الأيام الماضية، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعليم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".
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