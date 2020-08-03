شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتجاهل الأنباء المتداولة عن وقوع حادث سير له ويطرح "مهرجان جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل حمو بيكا، الأنباء المتداولة عن وقوع حادث سير له على طريق الساحل، وأطلق مهرجانه الجديد "سكينة برازيلى" عبر قناته على موقع يوتيوب.

ونشرحمو بيكا إعلان للمهرجان الجديد عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، وعلق :"مهرجان سكينة برازيلى، توزيع فيجو الدخلاوى، السيسى".

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حمو بيكا

وحقق المهرجان ، ما يزيد عن 20 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وانتشرت أنباء عن تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لحادث وانقلاب سيارته على طريق الساحل بعد انتشار صورة له وهو يقف أمام السيارة المحطمة فى مكان الحادث، وتواصل ”الخليج 365” مع شقيق مطرب المهرجانات حمو وقال: "حمو فى البيت وميعرفش حاجة عن الموضوع"، موضحاً أنه كان يقف وسط الناس متفرجاً ويحاول مساعدة صاحب الحادث، لافتاً إلى أن السيارة التى تعرضت للحادث ليست سيارة حمو".