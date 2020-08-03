شكرا لقرائتكم خبر عن طالع بظهره.. أحمد السبكى "ممثل صامت" فى فيلمه صاحب المقام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد السبكى منتج فيلم "صاحب المقام" فى مشهد صامت من الفيلم الذى يقوم على إنتاجه، إذ يظهر من الخلف وهو يقف أمام مقام الإمام الشافعى ويضع يده على المقام ليتبرك به ويدعو الله من أمامه دون أن يتكلم.

ويبدو أن المنتج أحمد السبكى يود بعث رسالة إلى الجمهور مفادها أن زيارة أولياء الله الصالحين عادة يتبعها فى حياته الشخصية ولا علاقة لها بكونه منتجًا للفيلم من عدمه، خاصة أن المشاهدين لم يلحظوا تلك اللقطة لأن مدتها على الشاشة لم تتعد ثوانٍ معدودة . Advertisements

وتداول عدد من نشطاء موقع التغريدات "تويتر"، تسريب فيلم "صاحب المقام" للنجمين يسرا وآسر ياسين، وذلك بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية بـ 24 ساعة فقط، حيث أصبح الفيلم متاحاً عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام، المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.

وبعد تسريب فيلم صاحب المقام، افتقد رواد المنصة، ميزتهم الحصرية فى مشاهدة الفيلم قبل عرضه فى دور العرض السينمائية ، حيث أصبح متاحا لأى شخص العثور على الفيلم وتحميله بسهولة عبر شبكة الإنترنت.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم "صاحب المقام" هو عودة يسرا للسينما بعد عرض فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها.