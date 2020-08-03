شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يحتفل بالعيد وسط أصدقائه الفنانين فى منزله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حسام داغر بعيد الأضحي المبارك بمنزله بالشيخ زايد، حيث دعا عددا من أصدقائه من الوسط الفنى وخارجه ومنهم النجوم سليمان عيد وهشام إسماعيل وميريت عمر الحريرى و مصطفى منصور، وتناول الجميع فتة العيد باللحوم كما قاموا جميعا بالتقاط صور تذكارية للذكرى.

يذكر أن حسام داغر يقوم حاليا بعمل بروفة لمسرحية "صباحية مباركة "، وتعد "صباحية مباركة" أولى مسرحيات أشرف عبد الباقى بعد اعلان انتهاء عروض "مسرح مصر" وتوقفها عند الموسم السابع وتحقيقها نجاحا كبيرا على مدار 6 أعوام كاملة، وأصبح أبطالها من نجوم الساحة الفنية سواء فى السينما أو الدراما بالسنوات الأخيرة.

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يذكر أن أشرف عبد الباقي استأنف عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة في المعادي" مسرحية "كلها غلط"يوم الخميس الماضى مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة حضور 25 في المائة من الجمهور للحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.











