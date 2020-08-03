شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحاول إصلاح الخلافات مع كانى ويست.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كيم كارداشيان وزوجها كانى ويست قررا السفر والتجمع كعائلة فى محاولة لإنقاذ زواجهما، حيث شوهد مغنى الراب، يوم الأحد، وهو يستقل طائرة خاصة فى كودى، وايومنج، مع ابنه سانت البالغ من العمر أربع سنوات.

وأفاد موقع TMZ أن كانى وكيم قد أخذا إجازة عائلية مخططة مع أطفالهما الأربعة فى محاولة لإنقاذ علاقتهما قبل أن تكون علاقة غير قابلة للإصلاح.

وشوهد الاثنين آخر مرة معًا فى نهاية الأسبوع الماضى، عندما انتقلت كيم من لوس أنجلوس، حيث كانت تقيم مع أطفالهما، من أجل مناقشة الخلافات في وايومنج مع كانى، الذى كشف الكثير من الأسرار مثيرة للجدل علنًا بشأن علاقتهما فى أول تجمع انتخابى له.

ويقال إن الزوجين يعيشان منفصلين حيث أعلن الموسيقي مؤخرًا مشاكلهما واتهام كيم بمحاولة حبسه، كما زعم أنه يريد تطليقها في صخب شديد على وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلى الجانب الآخر حاول كانى ويست أن يضع الكثير من الطاقة العاطفية فى تجمعه الرئاسى الأول بعدما أعلن 4 يوليو على تويتر، أنه سيشارك في انتخابات أمريكا 2020، لكن الفائز بجائزة‪Grammy ‬ إحدى وعشرين مرة ما زال لديه الوقت بطريقة ما للعمل على ألبومه التالى، الذي كان من المفترض أن يطرح يوم الجمعة الماضية.

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وشوهد مغني الراب وهو يعمل بجد ، كما أصدر مقطع فيديو موسيقيا من مزرعته، وذلك وسط كل الجدل المثار حوله.

وكان قد قرر كاني ويست الاعتذار لزوجته كيم كاردشيان وكتب عل تويتر: "أود الاعتذار إلى زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدثت عن شيء في منتهي الخصوصية في العلن مؤخراً".

وأكد أنه لم يحمها مثلما تقوم هي بتغطيته وحمايته، قائلاً: "كيم أحبك وأود أن الاعتذار لك، وأعلم أنى جرحتك، من فضلك سامحينى".

وكانت العلاقة بين الثنائى كيم كارديشيان وزوجها المغنى كانى ويست اتخذت منحنى مختلفا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة بالأمس، الأمر الذى لم يسكت كيم والتى بدورها لم تنتظر طويلاً لرد اعتبارها، حيث شنت هجوما مضادا عليه بكلمات عبر خاصية استورى إنستجرام، قالت فيها إن كانى ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعانى من اضطراب ثنائى القطب ما يؤثر على تصرفاته.