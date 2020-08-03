فيديو.. أحمد إبراهيم يتجه للغناء ويستعد لإصدار ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستعد الموزع أحمد إبراهيم، لإصدار ألبوم جديد في تجربته الأولى بعالم الغناء، إذ انتهى من تسجيل أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية.

وقال "إبراهيم" خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، إنه انتهى من تسجيل عدد من الأغاني منذ عام ونصف، كما أنه استغل فترة أزمة كورونا للإنتهاء من بعض الأغاني الأخرى، قائلا: "بدأت فيه من فترة بس ماشي فيه براحتي لإن المهم عندي الناس اللي بتشغل معاها، أنا بحب المزيكا ومش محتاج أركز في حاجة تانية".

وأضاف: "أنا مش نازل أزاحم حد أو داخل أقف في الصف، أنا بغني من زمان وفي البداية خالص قبل ما أوزع كنت عايز أغني".