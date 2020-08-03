ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ"روبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على توجيه رسالة للفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بنشر صورة روبي، وعلقت: "حبيبة قلبي روبي"، مضيفة في تدوينة أخرى: "روبي عملت أكاونت جديد على تويتر".
يذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في موسم رمضان 2019، بمسلسل "زي الشمس" مع دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك.
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