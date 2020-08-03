ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ"روبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على توجيه رسالة للفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بنشر صورة روبي، وعلقت: "حبيبة قلبي روبي"، مضيفة في تدوينة أخرى: "روبي عملت أكاونت جديد على تويتر".

يذكر أن ريهام عبدالغفور شاركت في موسم رمضان 2019، بمسلسل "زي ‏الشمس" ‏مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏أحمد ‏داوود، ‏أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك.