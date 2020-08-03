صور.. جلسة تصوير جديدة لـ"رانيا يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، داخل حمام السباحة، بمكياج كامل. تستعد رانيا يوسف لتصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، رفقة عدد من النجوم أبرزهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وإيمان العاصي، إخراج محمد عبدالخالق. ويعرض لرانيا يوسف حاليًا مسلسل "الحرامي"، عبر منصة "شاهد Vip"، بطولة بيومي فؤاد، كارولين عزمي، أحمد داش، ومن إخراج محمد سلامة.

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