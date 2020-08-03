كريم عفيفي يعرب عن سعادته بمسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان كريم عفيفي، إنه سعيد بكونه جزء من فريق عمل مسرحية "علاء الدين"، موجها الشكر للمخرج مجدي الهواري على هذا العرض الراقي.

وكتب عفيفي، عبر حسابه على إنستجرام: "‏سعيد جدا إني جزء من مسرحية علاء الدين، وسعيد بالنجاح اللي حصل في العيد رغم هذه الظروف (كورونا)، شكرا النجم الكبير أحمد عز على الحب والطاقة الإيجابية، بحبك جدا، وشكراً أستاذ مجدي الهواري، على هذا العرض الراقي المبهر الممتع، بحبك جدا".

وأضاف: "شكرا لكم لاصراركم لكي أكون جزء من هذا العرض، شكرا أحمد عز، شكرا مجدي الهواري، شكرا كل الزملاء الفنانين وكاست الإخراج العظيم، بحبكم جميعا وإن شاء الله نلتقي مع الجمهور العظيم، كل أسبوع في المسرح، تنورونا ".

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.