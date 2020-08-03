عزيز الشافعي لـ"الخليج 365": "لحنتها بـ 5 تركيبات مختلفة قبل أن تصبح يابلدنا ياحلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ما هي الخلطة السحرية لتقديم أغنية في حب مصر، وتكون مبهجة، ويسمعها الناس بكل الأوقات؟ من هذا السؤال بدأ الفنان عمرو دياب العمل على أحدث أغانيه "يا بلدنا يا حلوة"، التي طرحها منذ 4 أيام، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى أكثر من 5 ملايين.

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"كشف عن كواليس تقديم "يا بلدنا يا حلوة"، وقال: "العمل مع الفنان عمرو دياب على الأغنية، بدأ من البحث عن خلطة نقدم بها أغنية في حب مصر، بشكل غير تقليدي، وبعيد عن أغاني المناسبات، تكون كلها بهجة وتفاؤل وسعادة، ونسمعها جميعا بأى وقت".

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وأضاف: "كعادتنا بالعمل مع الفنان عمرو دياب، وهو يسعى للتطوير والتجديد بشكل دائم، خضعت الأغنية للتغيير والتعديل والحذف والإضافة عدة مرات، حتى إني لحنتها بخمس تركيبات مختلفة، وذلك قبل الوصول أن تكون "يا بلدنا يا حلوة" هي التيمة الرئيسية لها، ومن هنا بدأت مرحلة إعادة البناء والصياغة حتى خرجت بالشكل الذي طرحت به، والحمد لله الرسالة وصلت للناس".

"يا بلدنا يا حلوة" هي التعاون السادس على التوالي الذي يجمع الفنان عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي، إذ قدم معه أغاني "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "زي ما أنتي"، "الضحكة ي"، و"سهران"،وهي الأغنية التي حمل آخر ألبومات الهضبة اسمها.

وكتب "يا بلدنا يا حلوة" الشاعر تامر حسين، ووزعها موسيقيا طارق مدكور، وأخرج الكليب طارق العريان.