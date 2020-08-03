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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشف المخرج والممثل السوري وائل رمضان، زوج الفنانة سلاف فواخرجي، عن موقفًا جمعه بزوجته من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".
وقال "وائل"، إنه أخبر زوجته "سلاف"، عن رغبته في الزواج من أخرى بالسر، قائلًا: "قلتلها أتجوز عليكي بالسر، صفنت شوي وقالت بالسر على مين؟".
وتابع موجهًا حديثه لمتابعيه: "بس خلصت القصة وإنتوا توقعوا شو صار بعدين لحالكون".
ومن جانبها علقت سلاف على ما كتبه زوجها قائلة: "وكمان عم تحلف؟".
من ناحية أخرى، شاركت سلاف فواخرجي في مسلسل "شارع شيكاغو"، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو من بطولة مهيار خضور، شكران مرتجى، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبرها برغبته في الزواج عليها.. ماذا فعلت سلاف فواخرجي مع زوجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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